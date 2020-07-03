懲教署首設男性在囚人士靜觀戒毒中心　今日啟用

位於懲教署喜靈洲戒毒所的首個男性在囚人士靜觀戒毒心理治療中心「嘗靜坊」，今日（3日）正式啟用。懲教署參考外國經驗，把靜觀治療元素糅合於名為濫用毒品康復計劃的心理治療服務中，深化現行的戒毒治療和更生服務。

懲教署在2017年在收容女性吸毒者的勵顧懲教所設立「嘗靜閣」，鑑於「嘗靜閣」持續獲得受眾和各界普遍認同，署方現於喜靈洲戒毒所設立專為男性在囚人士服務的「嘗靜坊」，以推廣和完善戒毒治療計劃。

這個嶄新的心理治療計劃為期12至14周，包含特別單元處理改變動機、心癮、負面情緒和生活模式重塑等，更加插每周持續的靜觀修習以建立嘗靜生活和強化正面治療效果。戒毒人士會組成一個治療社群，在日常院所生活中學習和實踐嘗靜生活，提升自控能力，促進心理健康。

禁毒專員羅翠薇擔任主禮嘉賓主持開幕啟動禮。她表示，懲教署敢於嘗試，運用創新概念，將靜觀結合心理服務，在戒毒治療方面既能夠照顧在囚人士的心理發展，同時加強他們戒毒的決心，做法具有前瞻性。

懲教署助理署長（更生事務）溫明淇表示，署方期望持續發展和優化心理治療以協助戒毒者重過新生。