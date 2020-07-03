港區國安法：教局發通告提醒教學人員　向學生適當解釋國家安全

《港區國安法》落實生效後，教育局首次向全港中小學發通告，指當局會加強培養學生的國民身份認同，隨着《港區國安法》生效，當局會尋求相關政策局及不同範疇專家的意見，及考慮教育界的實際情況，盡快就如何在學校管理、學習活動等方面提高學生的國家安全意識和守法意識，提供更詳細指引。

教育局又指，學校各級人員，包括學校管理層、所有教學及非教學人員均應參考法例的內容及政府發放的相關資訊，以便正確地掌握有關法例的重要訊息及適用範圍，適當及適時向學生解釋國家安全的重要性、《港區國安法》的立法背景及意義等，讓學生獲得正確的資訊，清晰了解法例，並提醒學生須遵守有關法例，正如遵守其他香港現有法例一樣，培育他們成為守法的良好國民和公民。

為配合《港區國安法》的實施，當局會從各方支援學校，包括更新課程、編製教學示例、製作學與教資源，以加強國家安全教育的學習元素，並為校長和教師提供專業發展課程，協助學校推行國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港密不可分的關係。該局又提醒學校應與家長保持緊密溝通，幫助學生以理性和正面的態度認識國家安全及有關法例，讓學生自覺地遵守《港區國安法》及其他香港現有法例。

教育局強調，一般香港市民包括學校人員和學生不應及不會參與危害國家安全的行為或活動，不會受《港區國安法》影響。