屯門元朗居民有得揀　運輸署批九巴17條線分段收費

就九巴申請屯門及元朗區內18條巴士路線提供短程分段收費車資優惠，運輸署表示，經慎重審視九巴分段收費建議，擬批准共17條九巴路線增設分段收費，包括九巴建議的15條由元朗和屯門區往區外的路線，以及另外兩條由東頭工業區及朗屏往元朗市中心的路線。

東網早前報道，九巴擬於元朗、屯門、天水圍實施分段收費計劃，涵蓋18條路線，惟一向反應正面的運輸署突然縮沙，消息指該署或只批出其中約一半路線。東網報道後，引起各界關注，該署而今終於批出17條線。

獲批准增設分段收費的17條路線包括：58M、58X、260X、69M、69X、269B、269C、276A、63X、68A、68X、268X、276P、276、269D、268B、268C。

運輸署表示正與九巴就配合實施有關分段收費優惠，而安裝的八達通拍卡機進行最後系統測試，目標是最遲於8月初落實分段收費安排。

除上述路線外，九巴建議B1號線提供由天水圍中往元朗市中心的分段收費。但由於B1號主要提供往落馬州支線鐵路口岸的服務，該路線較多旅客乘搭，並帶有隨身行李，加上九巴會在兩條服務天水圍中及南的路線（即269D 及276）提供相同的分段收費建議，已可惠及當區居民，運輸署認為不宜在這條行走口岸的路線提供分段收費。