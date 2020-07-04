探射燈：街檔增消費選擇　議員促長遠發展

為減低街頭擺賣所衍生的火警風險，政府2013年推出為期5年的「小販資助計劃」。

自花園街大火以來後，政府為減低街頭擺賣所衍生的火警風險，曾於2013年推出為期5年的「小販資助計劃」，有854個小販向政府交還牌照。當局在2019年只重新編配435個空置固定小販攤位，較回收牌照數目少近一半，但仍吸引逾1.25萬宗申請。有議員直指政府有責任改善攤檔消防安全，同時應保障小販的生存空間。

「其實大部分小販都係基層市民嚟，佢哋都負擔唔起咁貴租。」立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員郭家麒指小販是香港的特色，除了能為基層市民創造就業機會外，亦因其毋須負擔高昂租金，能以較相宜價錢將貨品出售，惠及低收入市民。郭表示自大火發生後，有關當局已就排檔間的距離、物料作出指引及規範，他認為政府應加強監察和管理角色，協助排檔翻新和提升消防安全，而非一刀切縮減其數量。

郭表示東涌、天水圍等新市鎮商場林立，物價高企，他認為增設小販區能夠增加市民的購物選擇。他促政府能夠為小販發展及居民實際需要作長遠考慮及規劃。

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