探射燈：違規普遍　團體指合法劏房百中無一

2011年花園街大火發生後4日，時任發展局局長林鄭月娥曾到訪災場，並揚言會致力打擊排檔附近唐樓的違規劏房；惟至今劏房風更熾熱。關注團體狠批政府坐視不理。

發展局於2012年通過建築物條例修訂，監管其中幾項和劏房相關的小型工程。據悉，屋宇署於2015及2016年間為劏房工程批出的「完工證明書」只有257宗及91宗，但劏房數目分別增加2400及3900間。

「100個劏房入面，都唔知有無1間係合法！」葵涌劏房居民大聯盟成員吳堃廉狠批上述措施依賴業主自行申報，而部分劏房業主為增加租金回報，未必跟足法例要求。他指將雙梯式設計唐樓後梯屢被封，甚至有唐樓的3條樓梯中有2條被封或堆滿雜物。

吳批評政府對違規劏房問題「頭痛醫頭」，他指嚴厲取締劏房只會令基層市民被迫遷入生活環境更差的居所。吳冀政府能「三管齊下」，增設劏房發牌制度，淘汰違規劏房；實施租金管制，以免發牌制度令合法劏房的租金大幅上升；完善安置被迫遷的劏房戶。

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