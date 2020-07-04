探射燈：花園街火劫後10年　唐樓防火設施裝假狗

旺角花園街曾於2010及2011年發生大火，引發排檔及唐樓消防問題的關注，惟至今仍存火警隱憂，有檔主猶有餘悸，部分檔頂帳篷和唐樓的簷篷相連，一旦起火恐迅速蔓延。曾受波及的2座三無唐樓消防設備未完善，滅火喉、消防鐘「裝假狗」，部分單位改建劏房，後樓梯阻塞，議員炮轟消防處巡查不力，未有吸取教訓。

擺檔近20年的劉太坦言，近年排檔消防安全已改善，仍不時擔心慘劇重演。花園街2010年曾發生3級火，波及逾50個排檔。10年後，部分排檔頂部鋅鐵上加帳篷，帳篷與鄰近唐樓的簷篷相連，恐觸發2011年4級火警重演。當年大火由排檔蔓延附近2座唐樓，其中一幢因有單位改建成劏房，部分樓層後梯被封；加上多數劏房內無窗，住客無從得悉火劫「埋身」。

至今，該幢樓齡近60年的唐樓仍為三無，雖已重新裝修，惟已加裝滅火喉及消防鐘等設備卻「中看不中用」，滅火喉沒有裝上喉嘴、消防鐘只有空蓋等。東網記者發現前梯梯間有棄置石油氣罐及紙皮等，而通往天台的防煙門亦無關上。唐樓部分單位亦再改建劏房，住客王先生坦言不知曾發生過大火，「都唔得驚咁多。」

另一座唐樓結構相若，至今卻未有安裝任何消防設備，多個單位改建成劏房，部分樓層後梯被人用鐵鏈鎖上，梯間更放滿大型雜物。

油尖旺區議員許德亮建議，排檔內可增設滅火筒等設備，希望政府撥款區議會防火委員會協助準備及分發物資。許又提議在排檔林立的街道及公共地方加設消防設備。

議員陳恒鑌批評，消防處巡查不力，港府未有吸取教訓，又指消防處和屋宇署經常自相矛盾，有唐樓獲消防處指引安裝滅火設備，但屋宇署又指樓宇結構不能負荷。

消防處回覆指上述2座唐樓通道均有出現雜物阻塞及懷疑僭建情況，將繼續跟進及轉介至有關部門。其中一唐樓的消防乾喉系統的入水口亦有損壞情況，已向大廈所有業主發出書面警告。

屋宇署則指上述其中一座唐樓曾就擬加建消防水缸和安裝消防泵相關建築工程呈交圖則，但因不符合《建築物條例》要求而遭拒。署方就上述2座唐樓分間單位的建築違規之處及其他僭建物已向有關業主發出清拆令，部分已獲遵辦。

食環署指過去1年就有關花園街排檔違法提出77宗檢控，署方於2013年推出資助計劃，為全港位於固定小販排檔區的小販提供資助，以改善消防設備，其中花園街排檔區已於2016年完成重建工程。

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