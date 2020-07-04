Dr.東：嗜煎炸油膩易患脂肪肝 有肚腩瘦人亦高危

脂肪肝是常見都市病，可引發肝炎、肝硬化甚至肝癌，亦會提高患上心臟病及腸癌等疾病的風險，嚴重或會致命。有腸胃及肝臟科專科醫生指出，全球約有20%至30%人患有脂肪肝，即使「瘦底」人士亦有機會患病，惟此症幾乎沒有病徵，大部分人患病而不自知，醫生建議成年人至少每2年進行一次檢查身體，平時多做運動，忌吃煎炸油膩食品，以減低患病風險或逆轉病情。

腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙指出，脂肪肝分為酒精性及非酒精性兩類，除飲酒過量外，肥胖亦是元兇之一。他解釋，內臟會積聚卡路里，倘肝臟的脂肪含量高於5%，即代表患上脂肪肝，嚴重或會引發肝炎甚至肝癌，令肝功能受損。該症患者普遍具有高膽固醇及高血糖等，若飲食習慣偏向多肉少菜，或有吸煙習慣，會較容易罹患其他具致命性相關疾病，例如中風、心臟病及腸癌等。

香港大學2012年的研究顯示，本港超過42%無已知肝病的港人患有脂肪肝。姚解釋，香港人近年來豐衣足食，勞動市場亦趨向金融等「揸筆多」的靜態工種，變相減少運動量，且經常進食快餐及汽水等高卡路里食物，患脂肪肝風險大增。

不過，姚指並非只有肥胖人士才會有脂肪肝，四肢瘦削但中央肥胖者亦屬高危人士。他解釋，腰圍達90厘米以上的男士、以及達80厘米以上的女士均屬中央肥胖，即脂肪主要堆積在內臟，患病風險大增約4至5倍。

目前雖未有註冊藥物能治愈脂肪肝，但可從日常生活入手，姚指只要保持良好生活習慣，每周進行2至3日帶氧運動，並減少吃煎炸油膩食品，有助預防患病，甚至可逆轉病情。姚憶述1位肥胖的中年患者，透過定期跑步於1年內逆轉病情，肝功能亦回復正常，反映脂肪肝並非「無得救」，患者只要意志堅定遵從良好生活習慣，同樣可改善病情。

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