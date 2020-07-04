港區國安法：鄭若驊指學術討論光復香港　無港獨目的不違法

港府發聲明稱「光復香港 時代革命」口號有港獨或分裂國家的含意。律政司長鄭若驊今早(4日)在電台節目表示，口號的解釋從頭到尾都無變過，不希望大家一直用這些口號觸犯分裂國家罪行。她又解釋，如果是正常學術討論，或者傳媒正常報道，沒有港獨目的，是不會誤墮法網，強調政府會保護言論自由。

她指，傳媒只要進行正常、正當的採訪工作和報道，對事件作正常討論，不是無限擴大、造假，旨在煽動推翻一個制度，就不會有問題，傳媒不必過分憂慮。被問到唱《願榮光歸香港》是否犯法，鄭指不能只從單一行為決定，要視乎背後目的及意圖，但她指如果大家沒有港獨、顛覆國家及政權的目的，就不應該以身試法。

至於會否因說「光復香港 」口號而被取消區議會或立法會選舉資格，她表示選舉主任會視乎每個情況決定，強調在於叫口號的目的，反問如果沒有港獨目的，為甚麼要做出引人懷疑的行為。同場的保安局局長李家超則稱要視乎參選人是否真誠擁護《基本法》。

李又指在港區國安法未立法前，有些行為已經不正確；立法後，政府有責任提醒市民不要以身試法，達至「防範及制止」市民違法。他又指即使過去23年未就《基本法》第23條立法，但大家都明白不可以顛覆國家及政權。

對於港區國安法條文指，警方可以不用特首批准就可以搜查處所，李指一些緊急案件，如槍械等，現行法例亦批准不用搜查令都可以搜查處所，港區國安法都是用相同標準。被問及只是收藏港獨旗幟，沒有展示是否犯法，李指要視乎整體情況，警員如有合理理由相信有人犯法，就可以拘捕，之後會調查取證，疑犯有權解釋 ，最後交由律政司決定是否檢控。對於涉及危害國家安全是否要出動飛虎隊，李家超指反修例運動中，曾經搜出槍械及爆炸物， 警隊會用最嚴厲的手段打擊犯罪。