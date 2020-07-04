港區國安法：加拿大停與港引渡條約　李家超斥政治凌駕法治

因應《港區國安法》日前在香港實施，加拿大政府昨日(3日)宣布暫停與香港的引渡條約。保安局局長李家超今早(4日)在電台節目表示反對和失望，指兩國需要有機制處理嚴重案件，以保護兩地社會治安，批評加拿大政府是政治凌駕法治，認為對方要向國際社會解釋。

他續指現時香港和加拿大平均每年移交1至2名逃犯，針對的都是嚴重罪行，若加拿大是擔心有特工被捕可以理解，但港區國安法條例是針對一般罪行，希望加拿大不要忘記國際責任。

另外，參選人會否因說「光復香港 時代革命 」口號而被取消區議會或立法會選舉資格，李稱要視乎參選人是否真誠擁護《基本法》。他指出，在港區國安法未立法前，有些行為已經不正確；立法後，政府有責任提醒市民不要以身試法，達致「防範及制止」市民違法。他又指即使過去23年未就《基本法》第23條立法，但大家都明白不可以顛覆國家及政權。

至於港區國安法條文指，警方可以不用特首批准就可以搜查處所，李家超稱一些緊急案件，如槍械等，現行法例亦批准不用搜查令都可以搜查處所，港區國安法都是用相同標準。被問及只是收藏港獨旗幟，沒有展示是否犯法，李指要視乎整體情況，警員如有合理理由相信有人犯法，就可以拘捕，之後會調查取證，疑犯有權解釋 ，最後交由律政司決定是否檢控。對於涉及危害國家安全是否要出動飛虎隊，李家超指反修例運動中，曾經搜出槍械及爆炸物， 警隊會用最嚴厲的手段打擊犯罪。