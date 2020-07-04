港區國安法：10人涉違國安法被檢取DNA　法律界指需合理懷疑

《港區國安法》6月30日晚上11時刊憲生效，翌日本港再現大型人群聚集及示威活動，警方採取拘捕行動，其中10人涉嫌違反《港區國安法》第20及21條，煽動他人分裂國家罪，這6男4女事後被警方檢取DNA樣本，有質疑警方做法逾越比例原則。有法律界人士指，按現行規定，警方在處理某類罪行，可强制要求被捕人士檢驗DNA，惟需有合理懷疑。

根據國安法條文，上述控罪最高刑罰為10年有期徒刑。就外間質疑及要求警方解釋一事， 警方發言人回覆指，在調查期間，根據《警隊條例》59C(2a)，向該10名被捕人士檢取其非體內樣本(DNA)。消息人士指，警方需檢驗有關人士的DNA，以核對是否與去年多宗反修例示威衝突的刑事案有關。

大律師陸偉雄表示，警方過去曾用同類手法搜證，例如早前有涉嫌非法集結被捕的人士，警方曾要求他們交出手機，但檢取DNA樣本則不常見，認為是於《港版國安法》實施後，賦予警方更多調查基礎，令他們能調查得更深入及仔細。

他續指，估計警方檢取DNA樣本是用作調查該批人士過往有否犯其他罪行，並指若該批被捕人士若沒有犯過其他罪行，對他們沒有影響。