港區國安法：港人移民查詢急增　獵頭公司憂人才外流

英媒周六（4日）報道，香港實施《港區國家法》令港人擔憂權利受限制，不少人尋找到外國定居及工作的機會。有移民諮詢公司透露，澳洲、英國、加拿大等地過去數周來自香港的移民及工作查詢急增。有獵頭公司則憂慮，新法會令本地人才流失。

澳洲、加拿大等地的移民諮詢公司、地產中介、招聘公司向英媒表示，它們被來自香港居民的查詢「淹沒」。國際房地產公司Juwai IQI透露，香港對國際房地產及移民計劃的需求近日急升，地點包括馬來西亞、澳洲、英國、泰國、加拿大、越南、菲律賓，報道沒有交代確實查詢數字。

Juwai IQI續指，澳洲是今年頭半年最多香港買家投資房地產的外國地點。當地一名地產經紀指，來自香港的房地產查詢自6月中急增逾40%，超過140名潛在買家參與了過去周末的網上論壇，短短幾日就有樓盤在無睇樓的情況下賣出。

報道稱，離開香港傳統上是有錢人及持外國護照人士的選項，現時更多中產及工人階級人士尋求離港選項，特別是簽證較便宜的地方。

招聘公司Phaidon International則指，香港人對新加坡的工作機會有強烈需求，同時游說人們到中國工作變得愈來愈困難。有香港獵頭公司表示，《港區國安法》有可能導致本地人才流失，但強調尚需時間觀察該法的影響。