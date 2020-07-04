7旬婦墮感情騙局　遭呃走近600萬元

黃大仙采頤花園一名70歲退休的本地婦人，去年6月接獲一名陌生男子來電推廣低息貸款，事主當時拒絶，但對方以花言巧語推廣建築工程投資計劃，聲稱以300萬元投資，每月可獲2萬元回報。事主信以為真，在對方游說下，向財務公司借了150萬元，並交予對方。至去年9月，婦人獲得12萬元回報，其後兩人發展成情侶關係。9月至10月期間，男子先後6次向婦人索取金錢，理由包括結婚及官司纏身需要金錢應急。婦人最終變賣家產滿足對方，總損失約590萬元。

今年3月婦人發現「情郎」失聯，她初時未有為意，其後才懷疑自己墮入騙局，至前日(7月2日)才向警方求助。案件由黃大仙警區重案組接手調查。

警方調查發現，騙徒在行騙初期，曾帶婦人到觀塘創紀之城一商業單位游說借錢，警方鎖定上址單位的短期租客與案件有關。於昨晚7時許，在黃大仙彩虹邨紅蕚樓拘捕該名租客。

據悉，被捕男子60歲，原本為的士司機，因被扣滿分後無業，有案底，只有小學的教育程度。被捕男子在警誡下，承認為了3000元報酬租用涉案單位。警方正設法追緝在逃男子歸案。

黃大仙警區刑事總督察莫子威指，騙局手法嶄新，由投資騙局發展感情騙局，騙徒利用事主的金錢及感情上的心理缺口作游說。他又指，案中的騙徒十分機警，受害婦人沒有他的照片，交收只用現金。他曾上門送戒指求婚，令事主信以為真。

警方初步懷疑在逃騙徒有可能涉及另一宗騙案，該案件發生於去年8月，一名73歲男子收到低息貸款的推廣電話後墮入騙局，損失24萬元，案件不涉及感情。

警方提醒市民，如有遇上投資、推廣電話或網絡感情，需與親友商量，或者報警。以欺騙手段取得財產為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監十年，市民勿以身試法。