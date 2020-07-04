復康巴士車長具同理心　入職需試做輪椅客︰痛過你就知

周車長盡力記住每位乘客的名字及他們喜歡的座位，因為如果做到的話，「我哋嘅友誼又邁進咗一步！」

對於身體健全的人，坐着輪椅乘車外出是個難以想像的概念。而對於駕駛復康巴士的車長來說，每天的工作就是減少行動不便人士出行的煩惱。周車長是其中一位復康巴士車長，他形容工作時的自己「三心兩意」，保持同理心、愛心、細心，令服務使用者於每段旅程都感受到誠意和滿意。

早上七點，周車長先到車場取車，完成基本檢查及消毒後出發。駕駛的路線是來往醫院、診所和主要公共運輸交匯處的循環線。他雙手握穩軚盤，眼看前方，遇到路上的起伏位就會收慢，緩緩的車速能感受到他的專注和耐性，「揸復康巴士講求安全同平穩，因為坐住輪椅會更加感到搖晃」。周車長指，公司於車長訓練時特意買來八部不同的輪椅，讓車長輪流體驗當乘客的感覺。他肯定道︰「當你試過，就知道嗰吓震一震有幾痛！」

一句醒神的「早晨」，周車長迎接了當日第一批服務使用者。他降下升降板，詢問他們的目的地，再送他們到座位，為他們繫好安全帶。周車長指，他通常會把握這段時間，嘗試打開話匣子，技巧在於了解到他們的需要之餘，又無損他們的自尊心。「例如佢哋心口有傷口但佢唔想講，你只要簡單提出『係咪唔需要綁側帶？』，佢就知你明白佢。」

比起「車長」，周車長更希望成為服務使用者的朋友。「我想佢哋唔只係上車、畀錢、落車，而係佢會記得我，有個開心嘅印象」。由日常生活至輪椅操作，他都樂意分享，更樂意聆聽。

「有人會覺得我哋揸車可能為咗賺錢，同唔同佢哋傾偈其實無所謂，但我希望嘅係行多步」，學會易地而處，致力令這程車不僅是由起點到目的地，而是充滿笑聲和溫暖的旅程，這除了是周車長的心願，亦是冠忠無障礙交通服務有限公司的初心。

在二零一九年成立的冠忠無障礙交通服務有限公司是一間政府應可的慈善團體，為行動不便人士（包括長者）及其陪同者提供交通服務，達致社區共融。現時在政府提供營運開支下，設有九條穿梭巴士路線途經共十九間醫院，當中包括東區醫院、瑪嘉烈醫院、聯合醫院、伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院及屯門醫院等。服務設有固定路線及班次，用戶可要求在預設的穿梭巴士站或路線途經的任何安全地點上落車，毋須預先登記或預約。另外，為照顧行動不便人士在假日前往旅遊景點，穿梭服務亦設有五條週末旅遊路線往來大嶼山、西貢、大美督、赤柱及山頂。

由現在直至二零二一年五月三十一日，乘客可以優惠價每位（適用於陪同者）每程港幣$2乘搭上述所有路線，有需要人士可透過網上（www.kcis.com.hk）或客戶服務熱線（電話2979 8777）查詢有關服務。