屯赤隧道巴士線改道　北區機場巴士或減價10%

連接屯門第40區至大橋香港口岸人工島的海底隧道(屯赤隧道)預料年底通車，繼屯門區議會後，運輸署日前向北區區議會提交文件，雖未透露何時通車，但指北區會有3條專營巴士路線改經屯赤隧道來往香港國際機場，料車程可減10%，其中有2條巴士線改路線後因節省車程，車程收費由30.9港元暫定下調至27.7港元，即減價約10%。

根據運輸署文件，屯赤隧道通車後，龍運3條機場巴士路線將會改經屯赤隧道來往粉嶺聯和墟及機場，其中A43將改經清河邨、御皇庭及祥龍圍邨一帶；而A44則會取代原有的A43P路線，並改經皇府山、天平邨及港珠澳大橋香港口岸。A43及A44收費將由原本30.9港元減價約10%至27.7港元，屆時2路線上午繁忙時間班次會由原本的12至20分鐘一班改為15至20分鐘一班。

至於A43的通宵路線NA43，亦會改經屯赤隧道，但其在港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的總站，將遷移至國泰城，而其在北區的路線亦會改經清河邨、天平邨及翠麗花園。NA43在粉嶺開出班次將改為上午3時55分、4時15分及4時35分共3班，而其收費亦維持45港元不變。