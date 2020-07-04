151名打工仔遭欠薪　涉款達237萬元

工聯會勞工服務中心指過去一年，協助了151名被拖欠薪金的打工仔女。(陳敏琪攝)

香港經濟及就業情況持續低迷，有中心發現不少打工仔女被老闆欠薪。工聯會勞工服務中心今日(4日)表示，過去一年共協助了280名僱員，其中申索額最高項目為欠薪，涉及總金額約237萬港元。中心提醒被欠薪員工需有所預警，以及建議勞工處縮減破產欠薪保障基金行政時間，以便申請人盡快獲得特惠款項。

勞工服務中心執行幹事陳家慧指，由去年7月至今年6月，中心共協助280名僱員，其中申索額最高項目為欠薪，涉及151人。其次，為長期服務金、遣散費及終止僱傭金及解僱補償，涉及總金額約145萬港元，共涉36名員工。第三為休息日，涉及總金額約60.4萬港元，共協助了8人。

勞工服務中心總幹事關勝傑表示，2016年曾協助處理一宗個案，涉及金額約337萬港元。事主是一名銷售員，持續被公司拖欠薪金超過1年。雖然事主在中心協助下，在勞資審裁處獲判60多萬港元欠薪，惟最後因公司清盤，餘下約270萬港元未能取回。

中心提醒若不幸遇上被拖欠薪金的打工仔女，在未正式離職前盡可能搜集足夠文件及資料，以預備日後向僱主進行申索，或向勞工處申請破欠基金之用。此外，中心亦建議勞工處縮減破產欠薪保障基金行政時間，以便申請人盡快獲得特惠款項。