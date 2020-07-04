批長者退休政策真空　政黨倡設60至64歲長者銀齡卡

本港年滿65歲或以上的香港居民可申請現有的「長者卡」，享用由政府或機構提供的長者優惠。有政黨今日(4日)到政府總部外請願，要求政府為60至64歲「銀齡一族」增設「銀齡卡」，讓他們亦同享長者優惠。

民建聯指，香港人口老化問題迫在眉睫，現普遍的退休年齡為60歲，而政府就長者政策的劃線劃在65歲，令60歲至64歲「銀齡一族」的需要被忽略，政策真空。他們稱，這些長者在現行的退休安排下，大多難以在市場繼續工作，在失去穩定收入下，部分缺乏家庭支援及經濟條件較差的「銀齡一族」將難以應付基本的開支，維持過往的生活水平，需要社會提供支援。

他們要求政府設立銀齡卡，讓持有人享有2港元乘車乘船優惠、申領長者醫療券、每年享有免費身體檢查服務等。議員鄭泳舜指，政府早前通過60至64歲長者享有乘車優惠，但至今仍未有新消息，促政府盡快在今年內實施相關措施。民建聯主席李慧琼亦批評政府「離地」，促政府讓60歲以上長者亦可使用長者八達通。

議員柯創盛則批評政府「歎慢板」，政策常停在研究階段，並指銀齡一族除乘車，亦希望有醫療及休閒生活的優惠及方便，會繼續約見相關官員反映。最後政府派員接收請願信。