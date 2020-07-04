旅遊業從業員請願　促推「健康碼」恢復適度通關

港府擬推出「港版健康碼」配合粵港兩地檢疫互通，有旅遊業從業員今日(4日)到政府總部外請願，要求政府早日落實恢復適度通關，盡快推出「健康碼」同提供大量檢測配額，以及援助旅遊從業員。

旅遊促進會一行約20人到政總東翼前地外請願，他們高舉「百業陸續重啟，唯獨旅業等死」的標語牌，控訴在疫情下旅遊業持續「手停口停」，80萬從業員生計受到影響，又認為澳門和內地大灣區已成功控制疫情，促請政府與有關地區恢復適度通關。

參與請願的旅行社負責人陳世棠表示，由於旅遊業陷入停擺，他目前只能在口罩工廠工作維持生計，一周工作2天，身邊的同事都待業，期望政府可考慮「團進團出」的旅遊模式重啟旅遊，即使一旦有人感染新型肺炎亦較易追蹤。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旅遊業停頓超過4個月，業界從業員有約80萬人，現時很多人待業或要做兼職，旅行社老闆亦捱足1年，認爲行業完全無了期停頓。他促請政府應盡快推行「健康碼」，雖同意優先讓有必要人員往來，但其後應逐步開放，為重啟旅遊業做好準備；同時落實與其他地區推行「旅遊氣泡」，在控制疫情和經濟民生之間取平衡。