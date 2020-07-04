港區國安法：10人持美國旗到美領館慶祝　法律界指或違法

有團體在網上號召今午(4日)到美國駐港總領事館，宣稱慶祝美國獨立日。10多名防暴警員在中環遮打花園一帶戒備，有市民手持美國國旗到場，隨即被警員截查了解原因，亦有市民不滿自己不能前往美領館，曾一度與警員發生口角。

東網記者在現場所見，約有10名市民參與，3架警車停泊在中環銀行街戒備。期間，至少6名市民被警方截查，當中2人手持美國國旗，他們稱今日目的是慶祝美國獨立，不太擔心觸犯《港區國安法》。有市民在抵達美領事館後，在外面展示旗幟。

參加者麥小姐表示，她一直很尊重美國國慶，希望在今天拿着美國國旗在附近走一圈，又指自己只是途經美國領事館，但警方表示該處為警方行動範圍，若衝過橙帶便作出拘捕。她稱警方其後向她所在位置推進，要求她離開，期間她險些跌倒，但警方未有理會。她對警方的行為非常不滿，擔心《港區國安法》實施後，警方會胡亂執法，日後或被清算。

執業大律師陸偉雄表示，是次活動有機會觸犯港區國安法。他解釋，美國獨立日本身與香港的關係不大，觀乎其他國家亦沒有因此而舉辦慶祝活動，因此活動參與者的背後目的是甚麼，仍有待觀察。他形容，情況就如有人舉辦婚宴，期間一群不認識的黑幫人士來慶祝，會被外界視為搗亂，因此參與者是真心誠意慶祝美國獨立，還是出於藉口作其他政治目的，須視乎警方在現場的專業角度決定。