港區國安法：公共圖書館下架黃之鋒陳淑莊書籍　暫不外借

《港區國安法》實施後，公共圖書館覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，暫時不予外借或預約。相關書籍包括前香港眾志秘書長黃之鋒、議員陳淑莊、以及學者陳雲的著作。東網記者正向康樂及文化事務署查詢，暫時未有回覆。

公共圖書館網站仍然能搜索到相關書籍，但書本狀態則顯示為「覆檢中」、「目前沒有項目在館內架上可供外借」，亦不能預約。涉及的書籍包括黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路：十八前後》、陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》和《身土不二》。

而陳淑莊在公共圖書館館藏有3本著作，只有《邊走邊吃邊抗爭》被標示為「覆檢中」，其餘兩本《政.戲.伊人》、《陳淑莊敏感地帶》則未被下架，仍然可以外借。

記者今午以讀者身份致電屏山天水圍公共圖書館，查詢相關書籍覆檢與《港區國安法》實施是否有關，職員不置可否，只回應相關書籍內容「仲有嘢要處理中」，亦沒有回答何時會再度上架。

黃之鋒在社交媒體回應，稱著作內容不涉任何主權憲法問題，但仍要作審查，批評《港區國安法》實施後白色恐怖不斷瀰漫。

議員陳淑莊出席活動時回應指，對康文署的決定感到莫明奇妙、一頭霧水。她指該書於2014年6月，即佔中前出版，質疑事件與《港區國安法》生效有關；又強調政權行使這種手段處理反對意見，只會令政府未來更難處理及疏道民意。她又稱，若果因為國安法有新政策，政府需要交代，又指特首林鄭月娥應到立法會接受議員質詢。