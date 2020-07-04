綠置居柴灣蝶翠苑僅8宗交易　單位細地點遠欠吸引

以市價49折推售的今期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及上期長沙灣麗翠苑重售單位周一(6月29日)開始揀樓，首日揀樓有逾60%人缺席，截至昨日(3日)，柴灣蝶翠苑賣出僅有8間，青衣青富苑則賣出82間，佔整體約2.5%。有房委會委員指是次綠置居單位面積細，地點亦較偏遠，吸引力不算高。

房屋小組委員會委員尹兆堅表示，難以估算是次綠置居銷售情況。他稱今次綠置居單位的面積比較細，而願意交出公屋的住戶均想改善居住質素，故此推斷大家庭選購綠置居單位的機會較微，相反會較受富戶政策及細家庭歡迎。他續指，綠置居的售價不算進取，屬可接受水平，在富戶政策下，部分住戶或面臨壓力，加上細家庭或會考慮橫向式買樓，改善住屋空間需要。

房屋小組委員會委員招國偉指綠置居售價不太高，7成單位面積約300平方呎，暫未知下一期選址，若下一期地點理想，相信對市民反應有影響，或會考慮下一期綠置居單位。他續稱，公屋住戶未有迫切需要買入房屋，而且今次地點不算特別吸引，青衣青富苑相對偏遠，預期市區盤較受歡迎，是次綠置居銷售日數或會較長，未算非常吸引。

資助房屋小組主席黃遠輝表示，今期綠置居單位面積相對較小，尤其柴灣蝶翠苑只提供2類單位，對家庭而言選擇較少。不過，他指今次收到逾6萬份申請，打破以往綠置居項目申請的紀錄，反映需求高，當中不乏單身人士，加上2個屋苑交通較便利，而現時已陸續開始揀樓，預料成交率將有所提升，相信最後能全部出售的機會相當大。他同時預期年底前會再有4000個綠置居單位推出。