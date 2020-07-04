西方借故制裁香港　陳茂波：不明朗因素屬短期

香港經濟接連受中美貿易摩擦、修例風波及新冠肺炎疫情打擊，經濟陷入衰退，失業率更升至5.9%的15年來新高。有團體今日(4日)舉辦「探討香港經濟及就業前景」圓桌會議，財政司司長陳茂波在會議上指出，中美政治及經貿的緊張關係，包括近期西方社會藉港區國安法立法，挑起所謂的制裁行動，短期內會為香港帶來少許不明朗因素。

陳稱，由於地緣政治風險，預料港企業於短期內仍會面對巨大壓力，故政府推出歷來規模最大的紓困措施，他又承諾措施會盡速落實。然而，他指顯然各項經濟指標仍有負增長，但升幅放緩，加上疫情逐步放緩，經濟活動開始復甦，相信若情況持續，本港經濟有望年底反彈。

陳相信，在《港區國安法》實施後，可為本港營造一個安全穩定的環境，相信有助本港經濟全速發展。他相信，市民亦會同意一個安全穩定的社會環境，對經濟發展至為關鍵。他提到，去年下半年暴力衝擊愈演愈烈，令本地及外國投資者擔心政治及社會不穩的風險。他指出港區國安法立法，正正透過法律在制度上保護香港免受危害國家安全行為及恐怖活動的威脅，以確保一國兩制可行穩致遠。

至於身兼港區全國人大代表的工聯會會長吳秋北同樣認為，在港區國安法下，有更多條件保障本港經濟重新發展。吳又相信在疫情過後，香港將是亞洲地區經濟復甦的數一數二地區，因本港可依靠內地恢復經濟。