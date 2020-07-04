與黎智英等涉非法集結案　李柱銘等5人暫禁警搜手機申請獲批

涉及黎智英等15人的案件，將於7月15日在西九龍法院再訊。

壹傳媒黎智英等15人涉嫌於去年8月至10月期間，多次參與和組織未經批准的反修例遊行，以及煽惑他人參與未經批准遊行等的案件，將於7月15日在西九龍法院再訊。據被告的律師團隊透露，警方於6月26日透過律師向被告人發出搜查電話的手令，並指將於7日後解封手機。就搜查令有效日期於7月3日開始，其中5位被告，包括李柱銘、何俊仁、區諾軒、單仲偕及楊森，今天(4日)緊急向高等法院申請挑戰搜查令的司法覆核，及禁止警方執行的禁制令，而黎智英則未有提出申請。

代表5人的彭耀鴻資深大律師今早在高浩文法官席前申請，指電話搜查令界線太闊，完全沒有限制搜查範圍，包括與控罪相關或指搜查在相關時間範圍。申請方又指，警方在檢取手機2個月後才申請手令，又在沒有搜查的情況下，於早前聆訊申請已將案件轉介區域法院，等於完成調查，可見手令沒有執行需要及合理性等。

高法官在考慮陳詞後，批出司法覆核許可，並批出禁止警方執行手令的禁制令。法官亦指示於7月10日就禁制令繼續與否聽取雙方陳詞。