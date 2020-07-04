教師拍畢業相疑舉政治手勢　遭家長投訴促校方調查

位於中西區的天主教總堂區學校一名六年級副主任與學生拍攝畢業相時，左右手分別舉起五及一的手勢，令人聯想起反修例手勢。學校確認相中人為該校教師，指任何教職員均不應於校內作個人政治表達。據了解，有家長昨(3日)去信教育局局長楊潤雄、校長宗藹雯及校監林銘神父，促請徹查此事，還學生健康學習環境。

反修例示威者左右手會分別高舉五及一的手勢，以示「五大訴求，缺一不可」。如今有教師於拍攝畢業相做出手勢，校方表示事件仍在進行調查，若有教師於校內的表現不合乎專業的情況，校方進行調查後會根據教師專業操守守則處理，並將有關報告交予校董會討論和處理。

校方表示，該校秉持天主教教育理念和價值，照顧學生的全人發展，為孩子成長建立一個穩定，安全的學習環境。該校又說，學生的學校生活應專注於日常課程學習，現時社會上的複雜政治事件，學校並不是一個合適的平台進行討論。

教育局表示已聯絡有關學校，要求調查及跟進，局方在收到有關教師涉嫌違反專業操守的投訴後，會按既定程序及審慎的態度調查，並根據客觀事實，嚴肅跟進教師涉嫌失德或違法的個案。