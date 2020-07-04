政Whats噏：鐵路項目進展龜速　陳帆藉口一大籮

陳帆(右二)同金澤培(左一)為鐵路工程進展緩慢辯護，話確保安全最緊要。

港鐵工程唔止又超支又延誤，仲要事故頻生，醜聞不斷，牽涉在內嘅政府官員同港鐵代表似乎都冇得置身事外，一日未解決，一日都繼續要同公眾交代最新嘅進展。

運輸及房屋局局長陳帆同港鐵行政總裁金澤培，今日(3日)出席一個探討鐵路發展嘅線上論壇。立法會鐵路事宜小組委員會主席陸頌雄話自己係鐵路迷，理所當然地好支持香港鐵路發展，佢好關注《鐵路發展策略2014》嘅進度，當時計劃起7個鐵路項目，但過咗6年只係得東涌西延線同屯門南延線交咗上立法會。

企喺同一陣線嘅陳帆同金澤培猶如難難弟，不停解釋鐵路工程牽涉好多事前工作，包括進行規劃概念、發展策略、設計等等，講到「萬丈高樓從地起」，「欲速則不達」，話香港地面同地底都有好多設施，事前規劃時間唔可以太短，否則評估就唔夠全面，認為要踏實咁打好基礎先可以施工。

陳帆同金澤培再為唔同路線嘅緩慢進度作解釋，話港鐵已經完成東九龍線報告，不過發現地勢太陡斜，要港鐵再研究有冇新方法可以克服地勢困難。而北環線雖已完成多項初步設計，但要顧及周邊濕地保育問題同古洞區發展。金澤培強調鐵路係「百年事業」，同巴士唔一樣，起咗就好難改，所以研究需時較長。

因應沙中線紅磡站醜聞，政府早前話會成立獨立鐵路規管部門，陳帆交代已經著手準備成立部門，將會研究部門角色、管轄範圍、人員編製等，預計部門會負責監管日後工程嘅質量、安全、成本、施工期等，期望可以喺新鐵路工程開展前成立。陳帆又話請咗顧問公司，研究過往嘅工程有何不足之處，同時會參考外國例子以提升香港鐵路工程質素。

陳帆話東涌西延線同屯門南延線項目預計分別喺2029年同2030年完成，就算佢不斷強調事前要做詳盡評估確保安全，但由推出計劃到完工要成15年，會唔會真係太耐呢，仲未計鐵路工程例牌會延誤呀。