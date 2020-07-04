政Whats噏：幾多區議員撐「光時」口號　沈豪傑倡政府做問卷

政府早前發聲明指「光復香港 時代革命」8個字嘅口號含有港獨或分裂國家之意，更有官員話違反港區國安法嘅人士，可理解為終身喪失參選同出任公職嘅權利。近日有區議員喺網上發貼文，叫政府向全港18區區議員發出問卷，了解佢哋係咪仍然支持嗰8個字嘅口號，以正視聽喎。

本身係律師嘅元朗區議員沈豪傑，日前喺社交網站Facebook(Fb)貼文，話舊年區議會選舉，有唔少地區實幹嘅區議員，都表示非常不忿，因為有啲完全冇地區實政嘅候選人，跑出嚟高喊一句8個字嘅口號就贏咗。有唔少候選人，更加將口號印喺政綱同宣傳品內，當然亦有唔少出喺Fb度。

沈豪傑仲話，雖然港區國安法並無追溯期，但政府已發聲明，口號有顛覆同分裂國家嘅含意。佢話為求公平，建議政府做問卷調查，問晒全港所有區議員係咪仍然支持嗰個口號。

政府會唔會聽佢講做問卷調查？睇嚟都好渺茫嘞。但貼文一出，就引起網民激辯，部分網民仲互罵添！沈豪傑就留言話：「嘩！咁多人對號入座過嚟熱烈討論，真係受寵若驚。」