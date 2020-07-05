東方日報A1：元屯天九巴優惠獲批　下月分段收費

運輸署在東方報業集團上月報道屯門、元朗、天水圍居民搭車之苦後終於跪低，批准屯門及元朗十七條九巴路線增設分段收費，目標最遲八月初可落實，居民可以四元三角搭巴士往返區內。議員批評運輸署「唔鬧唔做」，要激嬲市民才願意批出多條路線。

《東方日報》上月報道，九巴年初向運輸署申請元屯天十八條巴士路線提供短程分段收費車資優惠，一向反應正面的運輸署突然縮沙，擬只批其中一半路線，多條需求殷切的路線遭拒批，被質疑是保護港鐵免受競爭。報道引起各界關注，運輸署至今終批出十七條路線，包括九巴建議的十五條路線，以及另外兩條由東頭工業區及朗屏往返元朗市中心的路線。

運輸署表示正與九巴配合實施有關優惠，安裝八達通拍卡機亦正進行最後系統測試，目標最遲八月初可落實有關安排。九巴則稱會與該署緊密溝通以安排細節，並密切留意客量作靈活車務調配。

在實施區內分段收費後，以來往洪水橋及旺角、行經元朗的68X路線為例，居民搭該路線由洪水橋前往元朗，上車用八達通支付全程十四元二角車費，在元朗落車後可拍巴士站的八達通機，扣減九元九角車資，即實際只需支付四元三角的分段車費。

該署續稱，由於九巴建議的B1線巴士主要提供往落馬洲支線鐵路口岸的服務，會有較多攜帶行李的旅客乘搭，故不宜實施分段收費。至於960及961路線因屬過海線，平時乘搭人數較多，為免影響過海乘客及加劇港島交通擠塞情況，亦不獲批分段收費，但會將有關建議納入明年整體巴士路線計劃中考慮。

該署表示在審批過程中要考慮「長車短搭」不會令原來長途乘客受影響，已要求巴士公司短期內將增調車輛的安排恒常化等，又會密切留意措施對區內專線小巴的影響。

元朗區議會巴士服務工作小組主席陳樹暉表示，區內交通被港鐵壟斷，港鐵近年表現盡失人心，不少居民對區內只能坐輕鐵感焦慮，今次落實巴士分段收費，是區內交通發展一大出路，讓市民有更多選擇。陳又批評該署在事件被踢爆引來大批居民不滿後，才願意批出十七條路線，「成個政府都係咁，唔止政治做唔好，民生都係，次次都激嬲市民，唔鬧唔做！」

議員田北辰批評運輸署做事經常要傳媒及議員發聲才會做足，雙向分段收費是利民政策，已向巴士公司建議可在更多區內巴士站加裝八達通機，爭取增加更多受惠路線，並促該署屆時要加快審批。

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