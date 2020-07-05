我有正能量：「罐」輸力量　創作動畫為嚴慈減壓

新冠肺炎肆虐，全港學校停課多時，至5月才分階段復課。疫情下，家長要緊貼疫情資訊、張羅抗疫物資外，更要協助家中學童復課。面對種種變化，很多父母的壓力指數都「爆燈」。有藝術家夥同心理學家創作一系列以年輕家長為對象的動畫，內容結合心理學理論，而且輕鬆幽默。動畫在網絡平台公開播放，望為一眾嚴慈減減壓。

「呢啲時間小朋友唔明白點解出唔到去，我又解釋唔到。」全職媽媽李太育有一名兩歲孩童，疫情期間興趣班暫停，小朋友長留家中，令她飽受壓力。李太擔心向家人傾訴會使家庭關係受影響，只好獨自承受，後來出現失眠問題。幸好，她在4月經朋友介紹開始接觸《一分鐘，鬆一鬆》的社交平台專頁，有時亦會跟着影片做抒壓操放鬆身心，失眠情況漸有好轉。李太坦言面對壓力時，得到「共鳴感」非常重要，當知道有人明白自己處境，有助釋放負面情緒。

《一分鐘，鬆一鬆》共有7集動畫。每集動畫長約1分鐘，可在網絡平台上免費收看。動畫劇情環繞「阿罐家族」在日常生活中面對的種種困難，從中介紹情緒管理及鬆弛練習等減壓小技巧。影片更加入「說唱」（Rap）等元素，令內容更易「入腦」。

「我希望透過動畫帶出減壓嘅重要性。」擔任團隊創意總監、摺鋁藝術家李浩迅（Orson）指，故事主角由一個4人家庭及寵物組合而成，靈感源自本港典型家庭架構。他表示，角色各有特色，其中罐生和罐太的性格大相逕庭，分別代表面對壓力時「佛系」和「緊張大師」的態度。Orson坦言4個角色外形都是「空罐」，象徵他們被日常生活種種不愉快掏空，「希望觀眾可以明白到咩係壓力，慢慢重拾身體、心靈及社交嘅豐盛。」

「大家要意識到呢個疫情係一個轉變期，需要調節心態同畀時間自己。」為故事編劇的心理學家陳頌恩博士指，動畫以輕鬆手法探討壓力問題，有助家長正面應對難關。她表示，香港家長毫不簡單，除了要應對自身工作外，亦會受親子關係及與伴侶教育理念不同等影響情緒。陳指，疫情期間很多家庭都大受衝擊，家長難免寄望學校復課後生活能重回正軌，「但即使復課，好多嘢都唔同咗，例如父母可能要教小朋友點戴口罩、唔小心掂到同學仔之後應該點算。」陳建議，家長在這段時間避免改變原來的生活環境，以給予自己時間適應。

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