探射燈：商戶霸路僅勸喻　工業區塞爆

食環署職員巡經鴻圖道的商戶時，工人依舊在旁邊落貨或將貨物佔用路面。

2016年《施政報告》提出在18區全面推行「地區主導行動計劃」，當時觀塘區議會以加強滅蚊及剪草，以及處理店舖阻街為兩個主要處理項目。但推行至今，有區議員指該計劃成效不大。

觀塘中誘蚊器指數5月為18.8%，比4月的10.2%為高。區內店舖阻街情況亦甚明顯，在食環署潔淨組人員巡邏觀塘工業區時，東網記者發現區內有行車線遭貨物霸佔，店舖擺貨霸佔行人路情況亦嚴重，惟食環署職員多只勸喻了事。

該區區議員顏汶羽表示，自上屆區議會推行該計劃至今，瑞和街及牛頭角的阻街黑點情況依舊，未見太大改善；觀塘工業區內不少人為方便落貨及泊車，以手推車或大型物件違法佔據行車慢線，尤其是鴻圖道、巧明街及海濱長廊一帶，導致塞車情況非常嚴重。他促執法部門多加巡邏及檢控，增加商戶經營成本，路面情況才有改善空間。

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