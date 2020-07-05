探射燈：蛇王長揭長有　全因過剩人手

東網接連揭發食環署防治蟲鼠組人員蛇王，工會批評有蟲鼠組人員經常「Hea」做，處事不夠專業，而外判員工愈來愈多，署方亦存在人手過剩的問題。

5月，東網揭發南區防治蟲鼠組人員開工時，只顧玩手機，並脫去制服在石澳泳灘散步，又躲到樹蔭下睡覺，就算是工作，僅僅20分鐘便告停手。前年8月，本港正值爆發登革熱，屯門區防治蟲鼠組人員同樣表現「懶懶閒」，開工時匿在山腳「吹水」2小時，有人更直接返回附近寓所休息，亦有人走入商場行街購物「歎冷氣」。

食環署職工權益工會副主席李美笑承認部分員工表現好「Hea」，甚至不夠專業， 「蚊嘅幼蟲係喺清水成長，但佢哋會將蚊油噴喺污水、有油漬嘅水。用（殺蟲）藥要受訓，人工高啲，但只係學半日，學到啲乜？」她估計，現時署方已將八成工作外判，加上疫情關係，更大有理由聘請更多外判工人，做法變相令政府工人人手過剩，蛇王偷懶情況更嚴重。

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