探射燈：滅鼠組蛇王不滅鼠　鼠患爆燈罪在食署

新冠肺炎疫情陰霾未散，鼠疫蚊患隨時夾擊，負責環境衞生及滅鼠的食環署卻屢被揭蛇王事件，被評耗費公帑「養懶人」，卻是滅鼠不力。黃大仙區防治蟲鼠組人員外出執勤時「零工作」，終日躲在蛇竇「歎冷氣」，較勤力的工人亦只工作約1小時；觀塘區潔淨及防治蟲鼠組女管工日日「遲到早退」，又涉濫用外判商的私家車接載。

新蒲崗康強街公廁上層是廁所，下層是儲物倉。東網記者日前連日跟蹤，食環署黃大仙區防治蟲鼠組員工上午約9時抵達儲物倉，其中1名女工進入儲物倉內冷氣房良久未開工，又曾到女廁至11時許才步出，前往大成街街市的黃大仙區環境衞生辦事處後，至下午1時半離開，她再前往附近一帶工作範圍，全程卻「零工作」，逕自返回儲物倉歎冷氣，至4時15分返回辦事處放工。

另一日，記者再見該女工上午開工後，只以15分鐘在後巷放置老鼠籠，隨即返回儲物倉「蛇竇」歎冷氣。當日，同隊另1女工在九時半到達儲物倉，及後沿崇齡街及彩虹道街市一帶及工廈後巷放置滅鼠藥及寫上放藥餌時間，工作50分鐘後，就走進女廁，其後來回女廁、辦事處及蛇竇至收工。

觀塘區一名潔淨及防治蟲鼠組高級女管工亦涉嫌蛇王，她駐守鯉魚門市政大廈，日常需要監督區內潔淨工作。惟「朝7晚5」的她，今年初已被記者發現每日早上近10時才現身，並乘坐有外判商標誌的私家車返工；放工亦提早約1小時。半年來，她陋習未改，仍然「例遲」。

6月下旬記者再次觀察，發現她早上9時40分返抵鯉魚門市政大廈。而當日下午4時50分左右，她由私家車接載返回九龍灣寓所。該女管工遲到早退引起不少批評，有知情者透露其陋習已持續6年，且私家車涉為外判清潔承辦商持有，惹來私相授受嫌疑，惟署方不聞不問。

政府滅1隻老鼠成本高達3700港元，惟成效卻不彰。黃大仙去年下半年鼠患參考指數曾一度為6.9%；而觀塘區同期亦有12.8%，較全港平均數高逾一倍。黃大仙區議員陳啟淳表示，一直有居民投訴區內蚊鼠問題，當中鼠患較為嚴重，特別是晚間後巷、近垃圾站位置不時群鼠出沒。他又指署方應該做好監督工作，而他亦會在區議會要求署方跟進事件。

「點可以用佢哋（外判商）私家車載個員工返工，日後點樣監管個外判商？」議員柯創盛斥責，署方監管外判商存在漏洞，促食環署檢討監管員工及外判商的機制。

食環署發言人指，會就上述個案作調查及跟進，並繼續密切監察員工的服務表現，確保遵守規定。另外，發言人證實康強街公廁地下設置一個配備冷氣設施的除害劑貯存室。

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