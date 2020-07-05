港區國安法：張建宗指公務員應配合政府　履行維護國家安全責任

政務司司長張建宗今(5日)撰寫網誌表示，公務員隊伍作為特區政府的骨幹，應當在不同崗位各司其職，全面配合政府履行維護國家安全的責任，並堅定不移地支持行政長官和政府施政。政府亦會竭盡所能、履職盡責，負起實施《港區國安法》的主要責任，並會竭力做好公眾教育、解說及推廣工作，讓市民正確了解港區國安法的宗旨及內容，以釋除疑慮，釐清事實，澄清謠言，相信國安法令香港從政治陰霾中走出來，令經歷多番折騰的香港重回正軌，重現曙光。

他批評，港區國安法公布之後，一些西方政客繼續藉詞針對國家和香港，揚言要採取所謂「制裁」行動，擺明車馬干涉中國內政及香港內部事務。他亦透露未來一星期分別與所有外國駐港總領事及外國商會會面，確保他們對法例有正確認識及了解。

張又指，有示威人士在7月1日罔顧警方發出的反對通知書，進行非法集結，並作出暴力違法行為，甚至嚴重傷害警務人員身體，實在令人髮指。而有參與違法和暴力活動的人藏有和揮舞寫上「香港獨立」字句的旗幟和印刷品，叫喊「香港獨立」等口號，則涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，違反港區國安法，公然挑戰中央政府和特區政府的底線。

他續指「光復香港 時代革命」口號在現時是有「港獨」、將香港從中國分離出去、改變特區的法律地位或顛覆國家政權的含意，社會大眾不應以身試法。政府會全力支持警隊嚴正執法，恢復社會秩序和安寧。