醫生難忘「新正頭」加入抗疫最前線　護士：疫情放緩歸功港人自律

新冠肺炎疫情年初襲港，瑪嘉烈醫院傳染病中心率先接收確診患者，該中心副顧問醫生陳文俊「新正頭」大年初一就要加入抗疫團隊，是首批走上前線的醫生，還要身兼數職，巡房時順道為病人抽血、注射鹽水，甚至是送餐，最難忘是一對夫婦雙雙確診入院治療，天天在門外跟他們打招呼，形容情景溫暖。醫護走在抗疫最前線，一直備受敬佩，惟有護士卻將疫情日漸放緩的功勞歸功港人，感激眾人自律。

年僅40歲的陳文俊，2003年沙士爆發時尚未入行，不過他從醫十數載間，已對抗過豬流感和中東呼吸綜合症，處理傳染病經驗十足，隨後更與來自五湖四海、不同部門的醫護並肩作戰，「我首次協助治療確診患者是在1月25日大年初一，因為日子很特別，所以印象深刻。當時我有點緊張，後來確診個案愈來愈多，陸續有同事自願加入抗疫，他們來自胸肺科、腸胃科、腎科、老人科等，專長各異，但守護的心卻相同。」

巡房是醫生的日常工作，不過疫情下，陳文俊穿上全套保護裝備進入隔離病房後，除了觀察病人狀況，更不時要頂替護士的工作，為病人抽血、注射鹽水、做心電圖，碰上用膳時間，還會順便送餐。疫情襲港逾5個月，本港前後爆出多個感染群組，陳文俊憶述，曾有一對夫婦雙雙確診入院，妻子更一度病情惡化，要在深切治療部留醫，「當時我每日經過病房都會在門外跟他們打招呼，兩人開心地揮手示意。作為醫療團隊的一員，看到這情景會感到溫暖，若能看到病人由情況危重轉為康復出院，滿足感更大。」

31歲的傳染病科專科護士區子軒，亦在疫情期間，堅守在這座「白色巨塔」，照顧在隔離病房的確診者。他坦言，起初疫情反覆，連家門也不敢踏入，難忘家人在背後默默支持，「媽媽很體貼，只着我每天回家吃飯，而那段時間每餐都加菜，雞腿也留給我吃。我十分感謝家人無聲支持。」

因應疫情，傳染病中心進行內部改建工程，增加隔離設施外，亦添置了對講機等，加強醫護人員之間的溝通。陳文俊解釋，對講機設於走廊和醫護人員進入病房前的中間房，資深醫護人員可在走廊，指導在中間房的後輩，更換個人保護裝備步驟等，減低感染風險。