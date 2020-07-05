港區國安法：官媒指反中亂港行為不會再有避風港

《港區國安法》本月1日實施，內地官媒周日（5日）發表評論，指該法有力打擊香港內外反中亂港勢力的「囂張氣焰」，若反中亂港分子膽敢「踩線」，必將受到嚴懲，反中亂港行為不會再有避風港。

文章指出，《港區國安法》實施後，香港形勢出現諸多變化，「反中亂港頭目」惶惶不可終日，輪番上演「割席」、潛逃大戲，亦有部分不甘心失敗的反中亂港分子，仍在作困獸之斗，造謠抹黑、製造恐懼、煽動對立，寄望於外部勢力干涉。

文章又指，反中亂港分子處心積慮，要將香港變成獨立或半獨立的政治實體，變成外部勢力牽制和遏制中國發展的棋子，但該法實施後，上述的政治圖謀必將幻滅。至於打着「人權」和「自由」干涉中國內政之實的外部勢力，其「雙重標準」和強盜邏輯已愈來愈為世人所看清，無論通過多少法案、搞多少「制裁」，都阻擋不了香港融入國家發展大局。

文章強調，港府各部門正落實《港區國安法》各項要求，確保相關法律在香港有效實施，提醒任何人都不要低估中央維護香港國家安全的決心、該法落地實施後的剛性約束，以及中央和特區有關機構嚴正執法的能力。