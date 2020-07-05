港區國安法：策劃公投決定香港獨立　陳弘毅指違分裂國家罪

《港區國安法》已正式在港實施。基本法委員會委員陳弘毅今早(5日)在電台節目表示，若有人策劃公投決定香港是否要獨立，爭取世界各國支持，相信會構成違反港區國安法的分裂國家罪，而若有人捐錢或物資，亦會涉及觸犯分裂國家罪。

就警方在七一中拘捕持有「光復香港 時代革命」標語的人士，陳認為港區國安法並無明文禁制藏有港獨物品，警方無權解釋法律，拘捕行動並不反映法律的解釋，仍要視乎律政司是否決定檢控、證據是否有合理定罪機會，以及相關檢控準則，未來仍有待法庭如何裁決。

他又指，相信全國人大常委有考慮一國兩制的情況，並無將內地國安法條文，完全套用在港區國安法。他舉例指，在顛覆國家政權罪方面，港區國安法的起訴門檻較高，要以武力、威脅使用武力、或者其他非法手段顛覆國家政權，才構成違法行為，所以寫文章批評政府，或鼓勵他人以合法及非武力方式，改變香港或內地政治制度，並不構成顛覆國家政權罪。

對於港澳辦早前指如果有人造謠指港鐵太子站有人被警察打死，引發社會惡意憎恨警隊就構成犯罪，陳不同意有關說法，指即使在香港發布虛假消息，似乎都不是違法，不屬於港區國安法條文所指以非法方式，引發居民對中央或特區政府的憎恨。