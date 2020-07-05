勞福局2百億購置社福服務物業　惟未包括最不足的院舍服務

勞工及福利局早前建議撥款200億港元讓政府購置物業，以便推展更多社福服務，建議於上月30日獲立法會財務委員會通過。勞福局局長羅致光今日(5日)發表網誌指，建議僅以一票之險獲得通過，社會福利署及政府產業署將開始購買物業，陸續開展不同社福服務。但目前供應最不足的院舍服務，並不納入計劃當中，而計劃列出的158項服務設施，亦要視乎市場能提供的物業種類及價格水平，未必能全數購買。

羅致光指，計劃購置的物業，可容納3類社福服務：一是甚為短缺的服務，如日間幼兒中心、長者日間護理中心等；二是現屆政府建議新增但過往沒有開展或增加的服務，包括共享親職支援中心、自閉症人士支援中心等、三是長期缺乏適合處所或運作面積不足的現有服務，如長者鄰舍中心、綜合青少年服務中心等。

羅續指，目前計劃中的服務單位，主要提供日間服務，雖然知道各類院舍服務明顯不足，但礙於院舍在面積、佈局和設計上均有較高要求，市面上難買到符合要求的物業，所以是次計劃未有考慮購買物業作院舍之用。

他亦在結語中，批評在立法會財委會投票時，投反對票的議員是名副其實的反對派，亦有建議另設一個有非政府人士參與的督導委員會。他指如果買物業非由全職公務員處理，不但架床疊屋，更會失去不少購買機會及讓賣家有機會抬價，一旦計劃泡湯，有殷切服務需要的市民只能無奈繼續等待。