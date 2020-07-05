港區國安法：譚耀宗稱出書批政府無問題　憂港成顛覆國家基地

公共圖書館正覆檢包括黃之鋒、陳淑莊、陳雲等人涉本土政論的著作，相關書籍暫時不予外借或預約，全國人大常委譚耀宗今早(5日)出席電台節目後表示，沒有看過相關書籍，但強調以書籍批評政府並無問題，但要視乎內容是否違反《港區國安法》，重申若內容涉及鼓吹顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動就有問題。

圖書館覆檢書籍的做法被指影響香港的言論及出版自由，譚表示，港區國安法的原意是希望防範及制止違反國家安全行為的活動。他不認為批評政府會有問題，但若涉及分裂國家等就會與法例有牴觸，又提醒有關人士需小心，切勿違法。至於覆檢結果，他建議交由相關政府部門決定。

被問及條文內容是否算「辣」時，譚稱今年七一仍有人上街，甚至展示「港獨旗」，反映市民無懼立法。他提到，港區國安法出台數天，有人誤導或對條文有不同詮釋，並不出奇，惟自港區國安法實施後，譚希望港人不要再做分裂國家、「搞港獨」等挑戰或衝擊港區國安法的行為。他重申以前可以做的事，現在再做會有問題，又認為這些舉動會將香港變成顛覆國家的基地，並形容「會好大件事」。