積金局料兩年後建成數碼平台　可減省行政費用

積金局調查發現，截至去年12月底，大約有4至5成的僱主採用電子方式處理強積金的行政工作，包括遞交強積金供款資料和作出強積金供款等，相比2017年時只有約2至3成增加。而過去半年疫情期間亦增加僱員及僱員使用數碼工具的習慣，積金局預期，以數碼方式管理強積金將會成為新常態。積金局預計2022年建成數碼平台及之後分階段啟用，預計可創造更大的減費空間。

積金局主席黃友嘉發表網誌，指今年全球受新冠疫情影響，不少企業實施「在家工作」。這段期間，積金局鼓勵僱主和強積金計劃成員以數碼方式處理強積金。

黃指，當越多僱主及打工仔採用電子方式處理強積金，日後過渡至積金易平台的過程將會越暢順，對僱主而言，轉用數碼工具處理強積金可大大節省人手和時間，不但可提升工作效率，亦能避免因不同原因，例如遞交支票延誤，或因填錯資料導致延誤供款而被罰附加費。當積金易平台啟用後，強積金的行政工作將可大大減少，加上積金易平台以非牟利形式營運，預計可創造更大的減費空間。

在過去幾個月，積金局見證愈來愈多打工仔透過受託人提供的電子工具處理強積金，例如在網上整合強積金帳戶和檢視強積金資料的計劃成員數目顯著上升。而現時21個提供可扣稅自願性供款（TVC）的強積金計劃中，有11個設有網上平台，讓打工仔自行開立TVC帳戶並以電子途徑作出供款。有受託人更表示今年首季以網上途徑開設的TVC帳戶較去年第四季大幅上升近7倍。