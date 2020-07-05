供水系統保養資助7.13接受申請　料惠及5000幢樓宇

食水安全對市民非常重要。發展局局長黃偉綸今(5日)在網誌表示「水安全計劃資助計劃」將於本月13日開始接受申請，預計可惠及約5000幢樓宇。計劃包括資助合資格人士進行水安全風險評估、為其內部供水系統進行特定檢查和保養等。有大廈業主立案法團表示計劃助法團了解內部供水系統，察覺需留意的地方。

談及如何實施「建築物水安全計劃」，水務署高級工程師梁偉光表示，首先業主要委任一位指定人員，如物業管理人員，負責統籌整項計劃的實施及負責聘請合資格人士，如持牌水喉匠、屋宇裝備工程師或屋宇測量師，為樓宇內部供水系統進行水安全風險評估。他續稱，指定人員需執行一般檢查工作，如例行視察食水水缸，水喉有否漏水等。

他認爲，此計劃可提高業主、用戶和物業管理人對妥善保養內部供水系統重要性的意識。

大廈業主立案法團秘書高先生指，實施「建築物水安全計劃」對於較舊式的大廈，如沒有聘用管理公司的大廈而言，更有助法團了解內部供水系統的運作，及察覺需要留意或改善的地方。

為期5年的「水安全計劃資助計劃」獲撥款4.4億港元，用作資助合資格私人樓宇業主或物業管理人實施「建築物水安全計劃」，包括進行水安全風險評估以制訂其樓宇的水安全計劃、為其內部供水系統進行特定檢查和保養等。