港區國安法：中英版本條文有出入　英文版疑新增監督「大學」

國安法英文譯本的第9條，在須加強宣傳、指導等的機構中，多加「大學」一項，與中文版不符。

《港區國安法》上月30日午夜刊憲生效，惟連日來只有中文版，事隔3日後，英文譯本終於在上周五(3日)出爐，惟中、英文版並不相符，條文第2章第9條和第10條，分別列明須加強宣傳、指導、監督和管理的機構，和展開國家安全教育的媒介，兩項條文的英文版均比中文版多了「universities」(大學)一字。

前香港大學新聞及傳媒研究中心總監陳婉瑩在社交網站發文，指港區國安法條文中，第2章「香港特別行政區維護國家安全的職責和機責」的第9條中，列明港府應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作，「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜」，採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理。惟英文譯本「including those relating to schools, *universities, social organisations, the media, and the internet」中，卻在「schools」(學校)後面，僭建了「universities」(大學)一詞，與中文版有出入。

另外，東網記者亦發現，同一項章節的第10條，亦列明港府應當通過「學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育」，英文版同樣增加了「universities」一詞。記者閱畢全文後，發現只有此兩項條文列明「學校」，而英文版在翻譯「學校」一詞上，除了用上「schools」外，亦涵蓋「universities」一詞。

有官媒早在7月1日凌晨近1時，即法例刊憲生效不足2小時後，率先將條文翻譯成英文，記者翻閱該英文譯本，發現涉事兩項條文與港府的英文譯本一模一樣，未知港府是否參照官媒翻譯條文。

東網正就此向律政司查詢。惟律政司司長鄭若驊日前強調港區國安法屬全國性法律，故會以中文作為法定語言，一切以中文版為準。