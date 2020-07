港區國安法：中英版本條文有出入　英文版疑新增監督「大學」

《港區國安法》上月30日午夜刊憲生效,惟連日來只有中文版,事隔3日後,英文譯本終於在上周五(3日)出爐,惟中、英文版並不相符,條文第2章第9條和第10條,分別列明須加強宣傳、指導、監督和管理的機構,和展開國家安全教育的媒介,兩項條文的英文版均比中文版多了「universities」(大學)一字。

前香港大學新聞及傳媒研究中心總監陳婉瑩在社交網站發文,指港區國安法條文中,第2章「香港特別行政區維護國家安全的職責和機責」的第9條中,列明港府應當加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作,「對學校、社會團體、媒體、網絡等涉及國家安全的事宜」,採取必要措施,加強宣傳、指導、監督和管理。惟英文譯本「including those relating to schools, *universities, social organisations, the media, and the internet」中,卻在「schools」(學校)後面,僭建了「universities」(大學)一詞,與中文版有出入。

另外,東網記者亦發現,同一項章節的第10條,亦列明港府應當通過「學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育」,英文版同樣增加了「universities」一詞。記者閱畢全文後,發現只有此兩項條文列明「學校」,而英文版在翻譯「學校」一詞上,除了用上「schools」外,亦涵蓋「universities」一詞。

有官媒早在7月1日凌晨近1時,即法例刊憲生效不足2小時後,率先將條文翻譯成英文,記者翻閱該英文譯本,發現涉事兩項條文與港府的英文譯本一模一樣,未知港府是否參照官媒翻譯條文。

東網正就此向律政司查詢。惟律政司司長鄭若驊日前強調港區國安法屬全國性法律,故會以中文作為法定語言,一切以中文版為準。