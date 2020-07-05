示威者藏港獨標語涉違國安法　學者轟鄭若驊「不一定起訴論」幫倒忙

《港區國安法》正式生效，律政司司長鄭若驊今早（5日）表示，不需要因為單單一件「小事」就擔心違法，就算警方有所懷疑亦會再作調查，最終亦未必起訴。有學者批評鄭若驊的言論不合適，是「幫倒忙」，減低港區國安法的震懾力，隨時令黑暴再重臨。

鄭若驊出席電視節目時指，警方要在有合理懷疑下，才可作出拘捕，律政司會視乎是否有合理定罪機會決定是否檢控，法庭則要在沒有合理疑點下將被告定罪。她指，不需要因為單單一件「小事」就擔心違法，就算警方有所懷疑亦會再作調查，最終亦未必起訴。

至於中央駐港國安公署，在3種特殊情形下可以對案件行使管轄權，鄭指，有關案件由調查至審訊都會用內地法律，服刑亦會在內地。

對於內地拘留疑犯時間最長逾一個月，會否跟法例第四條列明，受《公民權利及政治權利國際公約》保障人權的條文有牴觸，鄭表示，第四條及第五條原則在中國法律亦都有相關安排，並相信相關的特殊情形極少出現，相信此類判決不會成為香港案例。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭的言論不恰當，減低國安法的震懾作用。他認爲鄭若驊「幫倒忙」，容易令市民感到律政司一般不會隨便檢控。他直言，按道理律政司應因應每個個案作出判斷，而非在目前的情況下就評定部分情形極少出現，更不應該為警方執法作出任何說法，有機會導致港區國安法出現雷聲大雨點小的情況。