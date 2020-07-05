港區國安法：嗌「光復」旨在回到殖民地時期　學者批不可接受

特區政府早前深夜發聲明指「光復香港、時代革命」口號涉違反《港區國安法》。全國港澳研究會理事宋小莊今午(5日)在出席論壇節目時，指「光復」字眼含義要視乎時空而定奪。他質疑現時高呼「光復香港」是要推翻國家架構，並舉例稱香港曾在抗日時期使用相關口號，但該口號現階段涉卻轉為表達對一國兩制的不滿、要「光復」回到英國殖民地時期，直指「唔可以接受」。

至於有人藏有宣揚港獨物品，宋小莊指需等待警察查證有何用意、是否到處印刷、到處派發，經過審議後再作定論。

同場的理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華指，過去一年並不是國家安全出現問題，而是「民心背向」，敦促政府勿「頭痛醫腳」。他又稱，口號從反修例風波爆發初期的「香港加油」變成現時的「香港(人)復仇」，實際上是港府的處理手法導致事件升溫。

有份出席的議員郭榮鏗則認為，港區國安法條文連法律界人士都難以解釋，稱市民更難以理解條文規定。他又質疑政府難以全面禁止遊行示威的口號，直斥特區政府「蠢到加零一」。

至於由特首委任法官處理港區國安法相關案件，郭質疑會破壞香港的終審權，又指部分外籍法官在港生活數十年，不能因為擁有外籍就被排除在外。宋小莊則解釋指相關政策只是防止利益衝突，避免外籍法官在審議外籍人士時，與效忠他國的原則相牴觸，以及避免外籍法官推翻國家政策。