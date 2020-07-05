疫下金融科技服務對前景仍感樂觀　研發投資則面對收入下行風險

本港經濟雖受新冠肺炎打擊，香港大學金融科技指數系列，早前向27間本港金融科技公司進行問卷調查，發現今個財政年度的香港金融科技發展指數（FGI）為120.9，較上年度上升20.9個指數點，並預計2020/21年度的FGI將增至133.6，反映金融科技服務行業在社會運動及疫情夾擊下，對前景仍感樂觀。

FGI亦設有4個分類指數，包括營商環境、經營業績、研發投資和人才需求。2019/20年度營商環境指數為105.8，較去年提升5.8%；業界預期20/21年度指數為115.8，較今個財政年度增9%，主要是企業認為外在營商環境有所改善，有更多外來資金、更安全及穩定的投資環境。經營業績指數則為143.4，較去年大增43.4%，未來一年的預期指數是184.1，較今年度提升28.4%，反映企業對發展前景樂觀。

至於研發投資方面，今年度指數為126.6，較去年上升26.6%，未來1年的預期指數為124.1，較今年輕微下跌2%，反映企業減少投資研究及開發產品。人才需求指數則為107.9，較去年提升7.9%，預期未來一年指數為110.6，反映企業面對收入下行的風險，在人才招聘方面採取較審慎被動的態度。

另外，團體亦分析今年1至3月內約1000條有關金融科技的新聞報道，發現本年首季的香港金融科技市場情緒指數（FBI）指數是100.3，較上一季度輕微下降0.98%，較去年同期下跌3.37%，延續自2019年第2季度起的下跌趨勢。團體認為，指數下跌涉及多種因素，包括部分公司於疫情下，為保持僱員間的社交距離、防止人與人接觸感染而短暫停業，減慢了金融科技的發展步伐。