美孚「趁墟」多捧場客　婦女擺檔售手作工藝品自強

撐基層墟市聯盟為推動墟市文化及倡議政府落實墟市政策，今日(5日)聯同幾個非政府組織於美孚橋底舉辦香港墟市節2019-2020。團體又倡議政府開放閒置空間創造墟市，為本地自家生產者提供售賣手作貨品的空間，以推動社區經濟發展及紓緩失業問題。現場有13檔從事本地生產的手作及自家製食品的婦女擺檔，售賣二手貨品及手作食物、工藝品，不少街坊連同一家大細襯假日捧場。

社區發展陣線組織幹事陳琬琳指，今年的主題是《空間‧製造》，受疫情及禁聚令影響，墟市節一再延期。為配合防疫政策，每個攤檔須保持1.5米距離，主辦單位亦有安排人手為入場人士量體溫。因此攤檔數目及人流無可避免地減少，坦言難免影響檔主生計。她又希望政府可設立部門專責處理墟市安排，令申請更順暢及統一，並可預留更多空地設立假日墟市，令墟市文化持續發展，並助市民建立到墟市消費的習慣。

墟市檔主民社服務中心的陳君樂社工透露，現場的手作頭飾、袋都出自竹園邨及橫頭磡邨的街坊手筆，她們多為基層婦女。他認為墟市的成本較低，可鼓勵市民發揮才能，一展所長。其中阿妮與8歲半的兒子峰峰一起擺檔，她指，現場的貨品都是他們母子一手一腳製作，更希望透過讓兒子參與其中，讓他明白賺錢辛苦的道理。

入場消費的美孚街坊謝太表示，墟市能善用社區空間，希望日後能恒常舉辦，其女兒Vanessa則認為，現場貨品比一般商店便宜，加上款式新奇，可給予市民更多選擇。