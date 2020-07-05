網民熱話：停安全島阻路 　綠Van「私了」七人車？

七人車停在安全島前，結果被駛至的小巴撞尾。

司機在馬路違泊已屬不妥，若停泊位置會阻塞路面，行徑就更可惡。近日一架綠色小巴駛至觀塘碧雲道時，車尾撞及一架違泊在安全島前的七人車，小巴在意外後，更絕塵而去。雖然七人車被撞，更隨時面對追討無門，不過就得不到網民同情，更指七人車司機是咎由自取。

從網民Tak Chan在Facebook群組「巴士的事討論區」轉載的車Cam片所見，一架黑色七人違泊停在安全島前位置，期間一架小巴駛近，當小巴越過七人車時，疑因空間不足，車尾掃向七人車，衝力下，七人車更被撞至彈起，左右搖晃。意外後，小巴一度慢駛，但隨後又加速離去。

網民看過片段後，幾乎全部將矛頭指向七人車，認為司機將車停在安全島附近，阻礙路面非常自私，被撞亦是咎由自取；亦有人形容小巴司機「為民除害」。不過有人指小巴司機亦有問題，「睇唔到前面有車？」又估計可能小巴當時車速太快，收掣不及。

網民有話說

樂少：最期待嘅畫面出現

Gary Wong：為民除害，畀個讚你

Fat Fat Hung：為撞而撞

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