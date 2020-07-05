港區國安法：圖書館覆檢部分書籍　仍有涉本土政論著作

《香港民族論》和部分由陳雲撰寫的政治書籍，仍然可在圖書館借閱。(李浮南攝)

康樂及文化事務署轄下公共圖書館以《港區國安法》為由，覆檢部分政治人物及涉本土政論書籍，暫時不予外借或預約，包括前香港眾志秘書長黃之鋒、議員陳淑莊，以及學者陳雲的著作。雖然相關書籍已暫時下架，但東網記者今日(5日)到中央圖書館巡視，發現書架上仍放有由陳雲撰寫的政治書籍及香港大學學生會出版的《香港民族論》。

公共圖書館日前將陳雲6本著作下架，進行覆檢，包括：《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》和《身土不二》。惟東網記者發現，部分由陳雲撰寫的政治書，包括《終極評論，快樂抗爭》、《一國定兩制 : 黃老道術與香港政治》、《左膠禍港錄 : 香港政治困局大解謎》、《走出政府總部 : 做個快樂的抗爭者》，仍可於圖書館網頁預約，或親身到「參考圖書館」查閱。

另外，港大學生會於2015年出版、官方編輯委員會學苑編著的《香港民族論》，同樣可於不同圖書館借閱，該書籍曾被前任特首點名抨擊鼓吹「港獨」。

記者亦到位於太古的誠品書店視察，發現不少政治書籍仍放在當眼處，包括《抵抗的義務》、《反送中攝影集》等，但未見《香港城邦論》等書籍，職員回應查詢時表示，有關書籍已經售罄，暫時未有「補貨」。

記者其後走訪旺角數間政治書籍林立的樓上書店，店內關於反修例風波及中國政治的書籍特別受歡迎。惟場內未見被覆核的書籍，記者向職員查詢《城邦論》時，職員迅即表示「絕咗版」。

一年一度的書展將於本月15日開鑼，「2020香港書展關注組」發言人、次文化堂社長彭志銘指，覆檢圖書事件傳出後，業界人心惶惶、無所適從，擔心書中含有「光復香港，時代革命」等字眼，不論作者是贊同或反對，最終亦會惹禍，擔心書商即使在書展收起政治書不賣，亦會因收藏涉港獨物品而違法，強調現時已非經濟上的憂慮。彭希望當局能在書展前能公開覆檢結果，讓業界能以此作為指標和界線。

香港文化監察主席楊雪盈表示，公共圖書館接獲投訴後，會隨即將相關書籍「下架」，再由圖書館館長級別成員組成的「館藏發展會議」負責覆檢，惟覆檢程序為何，需時多久等，外界無法掌握，批評制度「封閉」。而由民間專家組成的公共圖書館諮詢委員會，僅會為公共圖書館的未來發展提供方向，毫無影響力，亦無法對當局施壓。