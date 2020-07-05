繡屏樓相鄰單位共用排水管　許樹昌：社區或存隱形傳播鏈

本港新冠肺炎疫情再現，今日(5日)再錄得兩宗本地確診個案，其中一名59歲男患者居於元朗朗屏邨繡屏樓，衞生署今日上午已派員到場清潔消毒。有醫學專家表示，男病人的病毒量非常高，擔心社區存在隱形傳播鏈。有任職建築業的繡屏樓街坊向東網記者透露，該樓宇的相鄰單位共用一個U型排水管，未知會否潛藏「爆疫」危機。

任職建築業的張先生10多年前搬入繡屏樓，發現廁所經常聞到隔籬屋的味道，包括鄰居如廁、刷牙、沖涼，「連人哋用邊隻牌子嘅梘液沖涼都聞到呀」。他表示曾向區議員投訴，但最終都不了了之。直至有次坑渠淤塞，不能排水，他到附近單位了解，始發現「兩個單位共用一個U型排水管」。

他又稱，未知今次有人確診是否與這原因有關，現惟有做好個人衞生。他又表示並不害怕，更指「倒漂白水落去(排水管)都10幾年啦，唔係疫情先開始」。

同樣住在繡屏樓的黃女士則稱，得悉事件後有一點擔心，稱會盡量少出街，每次外出後亦會清潔雙手，及更換所有衫褲等。她又指出朗屏邨的樓宇衞生情況不錯，但仍會加緊注重個人衞生。街坊麥生亦稱附近衞生不錯，相信今次有居民受感染只是個別事件。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，59歲男病人沒有外遊紀錄，亦報稱沒有接觸過家居檢疫人士或確診者，不排除是社區有隱形傳播鏈。他指男病人的病毒量非常高，估計現時出現的隱形傳播鏈主要有兩大可能源頭，一是有家居檢疫者隔離14日後才發病，這類情況機率約有1%；另一可能是被豁免檢疫人士傳染，本港日前正正出現一名獲豁免檢疫的機師染疫，並建議所有豁免檢疫人士均要作深喉唾液檢測。