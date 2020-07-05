一名機師昨確診　衞生署研為高危地區抵港豁免檢疫人士檢測病毒

一名貨機機師昨日(4日)確診，他屬獲豁免檢疫人士，多名專家日前亦提出，認為應該為獲豁免檢疫人士進行病毒檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，正研究要求由高危地方入境的獲豁免人士進行病毒檢測，以改善入境豁免措施。她又提及，現時臨時檢測中心(亞博館及富豪東方酒店)的容量上限為1200至1500人，如單日回港人次多於1500人，可能會要求高危地區人士留下等待檢測結果，由台灣、上海等低風險地區回港的人士，則可留樣本後回家等待。

她又坦言，社區隱形傳播鏈一直存在，只是視乎個案有否被發現，以及其嚴重程度，而沙田大圍美田邨美秀樓的個案，患者在出現病徵前2日，曾與41歲任護士的女患者見面，二人當時沒不適，亦無外遊紀錄，惟二人最終均確診，認為隨市民增加外出聚會，社區個案會自然浮現。

醫院管理局正研究增設社區隔離設施，醫管局總行政經理庾慧玲指，有與政府商討選址及儀器，一直有作準備，有消息後會公布。