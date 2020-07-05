政Whats噏：張可森貼涉鼓吹違法告示　陳樹英疑走數唔處理

屯門區議員張可森早前喺辦事處張貼涉嫌鼓吹參與非法行動嘅告示，惹嚟市民投訴。民政事務總署將投訴轉介該區區議會主席、身兼民主黨(白鴿黨)成員嘅陳樹英，惟陳早前指有其他公務在身未能即時處理，最快可於本月7日嘅區議會大會上跟進。之不過，睇返上載咗喺區議會網頁上嘅當日議程，就見唔到有呢個議程喇！

張可森喺早前曾經喺辦事處張貼寫有「屯門特訓」、「讓革命融入生活」字句等嘅告示，被指涉嫌鼓吹參與非法行動，惹嚟市民投訴。民政總署隨即向張發信指其《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》，促佢盡快移除，並將投訴轉介陳樹英；惟陳一度以民政總署信件內容粗疏，以及「革命」一詞用法多元為由，拒絕跟進事件。

民政總署上月初就話已整理全面嘅相關資料，協助陳樹英跟進有關投訴，仲話希望陳能夠秉公處理，唔好令到區議會信譽受損咁話喎。陳當時就話未有時間查閱電郵，若經了解後發現有實質權限亦會跟進；但同時以有其他公務在身為由，指未能即時處理，仲話最快要等到本月7日嘅區議會大會上先可以跟進事件。

之但係，依家區議會網頁上嘅當日議程中，仲未見到有呢個議項。咁係咪代表陳樹英係咪唔諗住再處理呢？東網記者曾多次聯絡佢，但暫時未獲回覆。