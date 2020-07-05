團體添馬公園紮營「和你瞓」　促政府落實租務管制

多個團體於金鐘添馬公園發起「和你瞓」紮營行動。

新冠肺炎重挫香港經濟，不少打工仔被迫放無薪假或失業而收入驟降，惟租金不跌反升，令租住私樓或劏房的基層市民財政壓力大增。多個關注基層住屋議題的民間團體今（5日）聯同數十名基層市民，於金鐘添馬公園發起「和你瞓」紮營行動，表達無力交租的困境，促請當局落實租務管制及租金津貼，並於短期內推出失業救濟金，以減輕市民住屋負擔。

葵涌劏房居民大聯盟聯同關注基層住屋聯席等團體，連同街坊一行約30人於添馬公園草地上紮營及野餐，並展示「還我租務管制，爭取租金津貼」標語，寓意街坊無法繳交租金後可能被迫「瞓街」的苦況。

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒表示，疫情下劏房業主「瘋狂加租」，或濫收水電費的問題沒有改善，不少街坊無力支付租金。她稱，政府今年雖已成立劏房租務管制研究工作小組，但研究期長達18個月，不少街坊「等唔到咁耐」，亦未知屆時能否落實措施。

另一幹事朱詠妍亦指，受到疫情打擊，不少基層市民失業或放無薪假，只能靠非政府組織協助申請民間基金，或以儲蓄交租，批評政府若不設立失業救濟金及租務管制等措施，未來街坊或只能「瞓喺街頭」。