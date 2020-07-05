確診女護士曾光顧快餐店照常營業　食客稱不知情感憂心

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(5日)新增的其中一宗本地個案涉及1名41歲女士，她居於長沙灣青山道155號鴻裕大廈B座，並於長沙灣一間私家醫生診所任職護士，主要負責執藥及派藥工作。衞生署職員下午已到鴻裕大廈清潔，並於街上噴灑消毒水劑。至於她工作的診所原本周日照常營業，但自爆出確診個案後已閉門謝客，並貼出告示指診所會休息14日。

患者曾於潛伏期間，與早前確診的大圍美田邨美秀樓46歲女患者，於上月24日到深水埗西九龍中心KFC聚餐，未知是否因而被傳染。東網記者下午到場發現，該間快餐店仍照常營業，更門庭若市、坐滿客人，甚至有顧客於店外等候。現場雖有職員為客人量體溫，但未見該快餐店有額外加強防疫。

前來用膳的莫先生表示，不知該店曾有確診者光顧，又指自己只是買外賣回家，故不擔心會因此中招，惟近期會減少光顧，「可免則免」。有堂食顧客則對曾有確診者光顧感愕然，稱「早知唔入嚟啦」，大嘆「冇晒胃口」，匆匆食完便立即離去。